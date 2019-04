Junge Liberale für Abschaffung

Bensheim.Die Jungen Liberalen Bensheims fordern die sofortige Abschaffung der Straßenbeiträge in Bensheim. „Das Konzept der Straßenbeiträge ist veraltet und ungerecht. Die Bürger hier zu Ort zahlen bereits hohe Grundsteuern, so dass die Finanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgen sollte“, äußerte sich Ortsvorsitzender Lucas Knapp und verwies dabei auf die betroffenen Anlieger Gronaus und Schwanheims: „Bei einem Haushaltsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro und Prestigeprojekten wie in jüngster Vergangenheit muss es Aufgabe der Stadt sein, die Straßenbaumaßnahmen selbst zu finanzieren.“ red

