Junge von Auto abgedrängt

Bensheim.Am Donnerstag um 6.50 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe Hausnummer 22 wurde er von einem Autofahrer zur Seite gedrängt und zog sich durch den nachfolgenden Sturz Verletzungen zu, so die Polizei.

Der Fahrer des größeren Fahrzeuges (eventuell SUV) entfernte sich unerlaubt in Richtung Wilhelmstraße. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Jungen. Diese Zeugin wird gesucht sowie andere Personen, die Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.11.2020