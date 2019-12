Junger Tenor überraschte den Jahrgang 1938

Bensheim.Der Bensheimer Jahrgang 1938 zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier in Vetters Mühle in Bensheim-Zell eingeladen. Mehr als 70 Jahrgängler waren gekommen, die der Jahrgangssprecher Diether Beck begrüßen konnte. Beck sah es nicht als selbstverständlich an, wenn ein Jahrgang mit mehr als 80 Jahren noch immer zusammensteht und die Gemeinsamkeit pflegt. Er erinnerte an die Erkrankten und Pflegebedürftigen, denen Weihnachtsgrüße und gute Wünsche zum neuen Jahr übermittelt wurden.

Mit einem Rückblick auf das Jahr 2019 zeigte der Jahrgangssprecher die besonderen Ereignisse im Jahresverlauf auf. Besonders an die Ausflüge nach Bad Wimpfen und Besigheim sowie die Mehrtagesfahrt in den Oberpfälzer Wald weckten bei den Teilnehmern freudige Erinnerungen. Winzerfest und Federweißer-Abend waren weitere Ereignisse im Jahresverlauf. Das Programm für 2020 hat die Zustimmung des Jahrgängler gefunden.

Die musikalische Unterhaltung des Nachmittags erfolgte durch Werner Mößinger mit seinem Akkordeon. Als Überraschung des Nachmittags konnte sich der Jahrgang an den Klängen eines jungen Solisten erfreuen. Der junge Tenor Maximilian Krauss zeigte sein Können, welches die Anwesenden mit großem Beifall belohnten. Begleitet wurde er von Werner Mößinger.

Zum Schluss bedankte sich der Jahrgangssprecher Diether Beck bei allen Helfern, die im Laufe des Jahres zur Unterhaltung und Verschönerung der Veranstaltungen beigetragen haben. Besonderen Dank gab es für Ria Mohr und Heinrich Hillenbrand für ihre besondere Unterstützung. Diether Beck wünschte allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 mit Gesundheit und Zufriedenheit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019