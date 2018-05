Anzeige

Bensheim.Am Ende waren noch volle zwei Minuten übrig, die das begeisterte Publikum für anhaltenden Applaus nutzte. So hatte es sich gelohnt, dass Moritz Röhl und Wolfgang Gundacker sich einen strengen Zeitplan gesetzt und eingehalten hatten. „Schillers gesammelte Werke in 90 Minuten“ hatten sie versprochen, und tatsächlich brachten die beiden Schauspieler pünktlich eine erkleckliche Anzahl der wichtigsten Schiller-Stücke auf die Bühne – und dazu noch eine Ballade. Die komödiantische literarische Revue des Theaters Furioso aus Berlin unter der Regie von Reinhold Koch sollte eigentlich schon im Januar im Parktheater gastieren. Die Veranstaltung im Abonnement C musste damals ausfallen und wurde am vergangenen Donnerstag nachgeholt.

„Ein 90-minütiger Abend, der alle weiteren Schillerabende unnötig macht,“ behauptet das Theater Furioso frech in seinem Programmhinweis. Ein Abend, der Lust auf den ganzen Schiller macht, könnte man dagegensetzen. „Kabale und Liebe“ in zwölf Minuten, „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ in drei Minuten und „Die Räuber“ mit allen drei „Wallenstein-Stücken“ in einem gemeinsamen Aufwasch – kompakter geht es nicht. Und witziger wohl kaum. Zur Auffrischung der Allgemeinbildung liefert der Abend ein Potpourri der markantesten Schiller-Zitate von „Durch diese hohle Gasse muss er kommen“ bis „Geben Sie Gedankenfreiheit“ oder „Franz heißt die Kanaille“. All das zusammen gelingt nur, weil überwiegend die Ökonomie das Feld beherrscht: Lange Dialogstrecken werden angenehm auf das Wesentliche reduziert - „Nein“, „Doch“, „Nein“, „Doch“, „Na gut“. Die vergiftete Limonadenflasche aus „Kabale und Liebe“ dient auch zur Hinrichtung der Maria Stuart.

Für nichts zu schade

Die Darsteller sind sich für nichts zu schade, lassen den Kugelbauch kreisen oder machen sich als heuchlerische Königin von Schottland lächerlich. Dabei ahnt man bei den vielen Passagen mit Original-Texten, dass die beiden durchaus auch im ernsten Fach überzeugen könnten. Im Programm aber brechen sie das historische Material immer wieder auf Klamauk-Niveau herunter, lassen im „Wilhelm Tell“ Gessler-Zwillinge auftreten und stellen den Vierwaldstättersee als Wassereimer auf die Bühne.