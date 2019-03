Kabarett mit Christoph Sieber

Bensheim.Comedian Christoph Sieber kommt mit seinem aktuellen Programm „Mensch bleiben“ am Freitag, 1. November, um 20 Uhr ins Parktheater in Bensheim. Sieber steht seit fast 20 Jahren auf den Brettern der Kabarettbühnen. Ganz nebenbei ist er mit Tobias Mann auch Gastgeber der Sendung „Mann, Sieber!“ im ZDF und Träger des Deutschen Kleinkunstpreises. In der Ankündigung heißt es: „Sieber gelingt mit bitterbösen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? red/Bild: Sieber/Null Problemo

