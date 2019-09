Kabarett mit Christoph Sieber

Bensheim.Christoph Sieber steht schon seit fast 20 Jahren auf den Brettern der Kabarettbühnen und ist unter anderem Träger des Deutschen Kleinkunstpreises und des Schweizer Kabarettpreis „Cornichon“. Der Kabarettist kommt mit seinem sechsten Soloprogramm „Mensch bleiben“ erstmalig nach Bensheim ins Parktheater – und zwar am Freitag, 1. November, um 20 Uhr.

Sieber gelingt mit seinen bitterbösen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten sind, User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, aber immer seltener Mensch?

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderrem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816. red

