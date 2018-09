Kabarett mit Johann König

Johann König © Boris Breuer

Bensheim.Der Komiker und Kabarettist Johann König ist am Donnerstag, 6. Dezember, mit seinem neuen Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ im Bensheimer Parktheater zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Johann König steht mitten im Leben: Er hat drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Die nächsten Aufgaben drängen sich also quasi auf: Er muss den Auszug der Kinder vorbereiten, die Bäume fällen und das Haus verputzen. Gleichzeitig steht er aber auch mitten neben dem Leben: Denn er ist oft in Gedanken oder in den Pilzen, bittet die Bäume um Ruhe und genießt eine lange Weile die eigenen und die Launen der Natur.

Das neueste Bühnenstück des Ausnahme-Cholerikers ist auch das bisher famoseste: Kühl in der Analyse, warm in der Poesie, heiß in der Darbietung.“ red

