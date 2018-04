Kabbaratz serviert ganz große Kleinkunst

Evelyn Wendler und Peter Hoffmann sind das Kabarett-Duo „Kabbaratz“ aus Darmstadt. Im Bensheimer PiPaPo-Theater feierten sie mit ihrem neuen Programm „Wo wir hinkamen, war es voll“ eine gelungene Vorpremiere © Thomas Zelinger

Bensheim.„War schön, dass wir uns heute noch mal analog getroffen haben.“ Auch am Ende der Vorstellung spannt das Duo von Kabbaratz den Bogen vom Einst ins Jetzt, vom Gestern ins Heute – und ein bisschen auch schon ins Morgen. Geboren sind Evelyn Wendler und Peter Hoffmann in den Sechzigerjahren, großgeworden somit in den Sechzigern und Siebzigern, fernab also von jener digitalen und virtuellen Welt,

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.04.2018