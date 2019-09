Kaffee aus fairem Handel

Bensheim.163 Liter Kaffee trinken die Bundesbürger pro Jahr, mehr als Mineralwasser oder Bier. Das Geschäft boomt. Aber: Die Produzentinnen und Produzenten haben davon nichts. Im Gegenteil, sie sind den Schwankungen am Weltmarkt schutzlos ausgeliefert. Im Frühjahr sanken die Preise für einen Sack Rohkaffee auf 130 US-Dollar – einen solchen Einbruch erlebte der internationale Kaffeemarkt zuletzt vor zehn Jahren.

Damit liegt der Preis deutlich unter den Produktionskosten, die bei 180 Dollar liegen. In solchen Zeiten greift der Mindestpreis, den die Produzenten im fairen Handel erhalten. Verkaufen Kooperativen ihren Kaffee zu Fairtrade-Bedingungen, erhalten sie mindestens 210 Dollar – für Biokaffee sogar 250 US Dollar.

„Eigentlich sollten faire Handelsbedingungen generell in allen Handelsverträgen, die die EU abschließt, verankert werden. Solange das noch Utopie ist, ist der Konsum von fair gehandelten Produkten die konsequente Antwort“, kommentiert Thomas Götz von der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Bensheim.

Um auf die Situation der Kaffeebauern aufmerksam zu machen, beteiligen sich der Bensheimer Weltladen Sankt Georg, die Steuerungsgruppe und das Goethe-Gymnasiums an einem Informationsstand an diesem Samstag (21.) von 10 bis 13 Uhr in der Bensheimer Fußgängerzone vor der Brezel (Hauptstraße 53).

Zwei verschiedene Kaffeesorten können probiert werden, Schüler des Fairtrade-Schulteams haben einen Fragebogen erstellt, um mit den Passanten ins Gespräch zu kommen.

„Coffee Fairday“ heißt die deutschlandweite Aktion in der diesjährigen Fairen Woche vom 13. bis 27. September. Schirmherr ist auch in diesem Jahr der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller. „Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in eine nationale Strategie umzusetzen. Dazu gehören insbesondere auch nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen. Mit der Aktion Coffee Fairday wird am Beispiel Kaffee aufgezeigt, dass auf politischer Ebene noch nicht viel passiert ist“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Steuerungsgruppe.

Außerdem laden die Bensheimer in der Fairen Woche die Lehrer des Goethe-Gymnasium zu einem fairen Frühstück ein, und Anfang November findet eine faire Weinprobe mit Winzermeisterin Christa Guth statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.09.2019