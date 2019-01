Kaffeenachmittag im Sozialzentrum

Bensheim.Am Donnerstag (24.) um 14.30 Uhr findet der erste monatliche Kaffeenachmittag des Awo-Ortsvereins in diesem Jahr statt. In gemütlicher Runde können im Sozialzentrum in der Eifelstraße die neuesten Nachrichten ausgetauscht werden. Zusätzlich werden Fotos der Busfahrten des vergangenen Jahres gezeigt. Dies wird bestimmt für zusätzlichen Gesprächsstoff an diesem Nachmittag sorgen.

Gleichzeitig weist die Awo schon jetzt auf ihren nächsten Ausflug am 21. Februar hin. Ziel ist diesmal Calw im Nordschwarzwald. Eine ursprünglich vorgesehene Besichtigung einer Kaffeerösterei muss zwar aus organisatorischen Gründen entfallen, eine Busfahrt mit einem Gästeführer durch Schwarzwald und Heckengäu ist aber bestimmt auch attraktiv, schreibt der Verein.

Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich unter Tel. 06251/61806 oder 01590/5872471 oder eine E-Mail an UrsulaManich@aol.com. Sie verschickt auf Wunsch auch den Veranstaltungskalender für 2019. Um an den Veranstaltungen der Awo teilnehmen zu können, muss man kein Mitglied sein, alle Interessierten sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019