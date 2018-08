Kaffeenachmittag und Ausflug

Bensheim.Am Donnerstag (6.) um 14.30 Uhr findet der monatliche Kaffeenachmittag des Awo-Ortsvereins Bensheim statt. In gemütlicher Runde können im Sozialzentrum in der Eifelstraße die neuesten Nachrichten ausgetauscht werden. Zusätzlich wird diesmal Heinrich Peter Aufnahmen von den letzten Busfahrten des Ortsvereins zeigen.

Alle Anwesenden, die an diesen Fahrten teilgenommen haben, werden sich an die eine oder andere Anekdote erinnern und darüber berichten. Für gute Unterhaltung ist deshalb an diesem Nachmittag gesorgt.

Mit Planwagen durch Dinkelsbühl

Gleichzeitig weist die Awo auf ihren nächsten Ausflug am 20. September hin. Ziel ist Dinkelsbühl. Im Rahmen einer Planwagenfahrt kann man eine der schönsten Altstädte Deutschlands bewundern. Der Abschluss findet in einer Weinstube in Schriesheim statt. Diese Fahrt ist ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen.

Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 oder eine E-Mail an UrsulaManich@aol.com . Sie informiert auf Wunsch auch über alle restlichen Veranstaltungen des Ortsvereins im Jahr 2018 und nimmt Anmeldungen für die übrigen Fahrten dieses Jahres entgegen. Daran teilnehmen können nicht nur Mitglieder, sondern alle Interessierten. red

