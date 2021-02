Kahnt wieder Vorsitzender

Bensheim.In einer Ortsverbandsversammlung der AfD-Bensheim/Zwingenberg am Samstag im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark wählten elf erschienene Mitglieder turnusgemäß ihren neuen Ortsvorstand. Alter und neuer Ortsvorsitzender ist der Bensheimer Landtagsabgeordnete Rolf Kahnt, der das Sprecheramt bereits seit vier Jahren ausübt.

Einstimmig gewählt

Kahnt wurde einstimmig gewählt. In das Amt des stellvertretenden Ortsvorsitzenden wurde, ebenfalls einstimmig, Reinhard Krause aus Zwingenberg gewählt. Krause ist Fraktionsvorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion und gehört wie Kahnt zu den Gründungsmitgliedern der Bergsträßer AfD im Jahr 2013.

Zum Schatzmeister wurde der Zwingenberger Ingolf Aschenbrenner einstimmig gewählt. Aschenbrenner war bereits Beisitzer im Bergsträßer Kreisvorstand, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Der neugewählte Ortsvorstand wird sich in den letzten Wochen bis zum Wahltag am 14. März in erster Linie um den Wahlkampf kümmern“, so Kahnt. In Planung befände sich bereits ein Infostand in der Fußgängerzone Bensheims.

„Dort wollen wir für Passanten und Interessierte präsent sein und uns mit unserem Wahlprogramm nach vielen Monaten erforderlicher Abstinenz durch die Covid-Pandemie endlich wieder in der Öffentlichkeit für die Kommunalwahlen in Bensheim zeigen“, betont der wiedergewählte Vorsitzende. red

