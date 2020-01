Kaiserwetter im Montafon

Bensheim.Eine der beiden SSG-Familien-Skifreizeiten während der ersten Januarwoche führte die Teilnehmer ins gemütliche Sonneheim am Golm. Nach der Anreise wurde das Gepäck mit der Gondel und anschließend per Rucksack und Skidoo direkt ans Sonneheim gebracht, wo die Bensheimer schon erwartet wurden.

Das Sonneheim liegt zwischen den beiden Gondelstationen Latschau und Matschwitz auf rund 1300 Meter direkt neben der Talabfahrt, so dass man nach dem Frühstück sofort auf die Piste starten kann. Anfang Januar lag unterhalb des Sonneheims aber nur wenig Schnee, so dass sich die morgendliche Abfahrt zur Gondelstation Latschau von Tag zu Tag abenteuerlicher gestaltete.

Doch im Skigebiet verwöhnten reichlich Sonnenschein und gute Schneebedingungen die Gruppe, und für die Pausen wurden oft die Sonnenterrassen der Skihütten angesteuert. Dank der „Hessenwoche“ gab es kein Anstehen an den Liften, und die Pisten am Golm, am Hoch- und am Grasjoch sowie in der Silvretta-Region wurden unsicher gemacht.

Die Kinder und Jugendlichen machten gute Fortschritte und hatten auch Spaß im Schanzenpark, im Zauberwald und im Golmiwald. Immer wieder auf’s Neue spannend, ist die Fahrt durch den längsten Skitunnel der Welt, die Verbindung zwischen Hoch- und Grasjoch. Mitte der Woche konnte eine Steinbockfamilie unmittelbar neben der Piste bestaunt werden.

Abends kümmerten sich die Köche Uschi und Gerhard bestens um die hungrigen Skifahrer, mal deftig, mal süß – ein großes Lob ging an die Küche. Nach dem Abendessen trafen sich alle rund um den kuschligen Kamin, oder auch mal draußen auf dem Balkon mit herrlichem Ausblick ins Tal und auf die umliegenden Berge.

Mitte der Woche freuten sich vor allem die Erwachsenen über einen exklusiven Auftritt von DJ Ingwer aka Bernd M., dessen eigenwilliges Mischpult für Furore sorgte.

Die nächsten SSG-Fahrten führen über Fastnacht zum Skitourenwochenende ins Sellraintal, Ende Februar nach Großarl und Ende März in die Dresdner Hütte mitten im Stubaier Gletscherskigebiet. Zum Saisonabschluss startet am 11. April die Ü-18 Fahrt ins schneesichere Livigno.

Weitere Informationen zum Programm der Ski- und Snowboardabteilung der DJK SSG Bensheim sind unter ski.ssg-bensheim.de zu finden. red

