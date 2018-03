Anzeige

Bensheim.So muss der Himmel tönen: Maurice Duruflé hat in seinem Requiem impressionistische Sinnlichkeit mit gregorianischen Gesängen aus dem Mittelalter verwoben. Wie göttlich das klingt, zeigt der Kammerchor Cantemus Bensheim am Sonntag, 18. März, ab 18 Uhr in der katholischen Bensheimer Pfarrkirche Sankt Georg.

Unter Leitung von Christoph Siebert wird das neun Sätze umfassende Werk in der Fassung für Mezzosopran, gemischten Chor und Orgel aufgeführt.

Zu hören ist der Versuch, „das menschliche Fühlen angesichts des schrecklichen, unerklärlichen oder tröstenden Schicksals zu übersetzen“, wie der Komponist selbst geschrieben hat. Zu recht steht sein Requiem an der Spitze der beliebtesten Totenmessen aus dem 20. Jahrhundert. Denn obwohl das Stück in Erstfassung 1947 vollendet war, bewegt es sich im Rahmen traditioneller Tonalität.