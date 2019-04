Kammerchor singt am Palmsonntag

Schwanheim.Am kommenden Sonntag (14.) lädt die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim um 10.15 Uhr zu einem ganz besonderen Gottesdienst in der Mollerkirche ein. Der Kammerchor „Ars Cantorum“ Main-Kinzig wird geistliche Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Dvorak und Reger zu Gehör bringen und damit dem Palmsonntag – den Auftakt der Karwoche – eine ganz besondere Note verleihen. „Wir freuen uns sehr, dass dieser Auswahlchor zu uns an die Bergstraße kommt“, so Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein.

In der Landeskirche finden derzeit besondere musikalische Veranstaltungen unter dem Motto „Schlüsselmusik“ statt. Im Dekanat Bergstraße werden die „Gott-neu-entdecken“-Gottesdienste damit verbunden. An diesen Sonntagen laden regelmäßige Gottesdienstbesucher Freunde, Bekannte und Verwandte dazu ein, einmal mitzukommen und wieder neu zu entdecken, wie schön es sein kann, sonntags zur Kirche zu gehen.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Gemeinde zum Kirchencafé ein. red

