Anzeige

Auerbach.Am Sonntag (11.) veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Auerbach ein Kammerkonzert. Auf dem Programm stehen Werke für zwei Blockflöten und Basso Continuo sowie für Violoncello und Cembalo solo. Gespielt werden Kompositionen von Turini, Merula, Fontana, Sweelinck, Byrd und Geminiani.

Die heiteren und beschwingten Canzonen und Sonaten jener Zeit strahlen mit ihrer Lebendigkeit, ihren gesanglichen, fast opernhaften Passagen und ihrer Virtuosität große Lebensfreude aus. Es musizieren: Monika Hölzle-Wiesen und Johannes Fischer (Renaissance-Blockflöten, Kanghao Feng und Violoncello) sowie Otfried Miller (Cembalo).

Die Kirchengemeinde Auerbach lädt zu diesem Konzert um 17 Uhr in die Bergkirche ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten. Dieses Konzert wird am 18. März noch einmal in der Bergkirche in Jugenheim um 17 Uhr aufgeführt. red