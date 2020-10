Kampagne wird nicht eröffnet

Bensheim.Sitzungspräsident Hans Bang von der Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) weist darauf hin, dass es in diesem Jahr keine Kampagneneröffnung in bekannter und bewährter Form in der Innenstadt geben wird.

„Es wird keine klassische Kampagne wegen der Corona-Pandemie geben, also gibt es auch keine klassische Eröffnung“, teilte Bang im Gespräch mit dieser Zeitung mit. Normalerweise treffen sich nach dem 11. November Abordnungen aus Bensheim und Umgebung auf Einladung der BKG, um standesgemäß die fünfte Jahreszeit einzuläuten.

Das ist in Zeiten des Abstandshaltens und der Begrenzung von Kontakten in der Öffentlichkeit aber ein schwieriges bis kaum zu leistendes Unterfangen. Wer die BKG und ihre Mitstreiter kennt, weiß, dass sie sich aber auch von einem anhänglichen Virus letztlich nicht die letzten Reste ihrer guten Laune vermiesen lassen wollen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020