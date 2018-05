Anzeige

Bensheim.Ab Montag wird in der Schwanheimer Straße im Bereich der Bahnunterführung der Kanal saniert. Dazu muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Das Vorhaben ist allerdings vom Wetter abhängig, weshalb der zuständige Zweckverband KMB nicht genau sagen kann, an welchem Wochentag die Arbeiten angegangen werden.

Wenn der Kanal von seinem Durchmesser genug Abwasser ableiten kann, wird versucht, die Sanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise durchzuführen. Dies erfolgt bei Kanalhaltungen in der Regel – und auch in der Schwanheimer Straße – mit einem Inlinerverfahren.

Bei diesem Verfahren wird ein in Harz getränkter Glasfaserschlauch im Kanal mittels UV-Licht gehärtet. Nach der Aushärtung kann der Abwasserkanal am gleichen Tag seine Funktion wieder übernehmen. Dadurch sind Belästigungen für Anwohner und Auswirkungen auf den Verkehr auf ein Minimum reduziert, schreibt der Zweckverband. red