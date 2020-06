Kanal wird erneuert

Qualifizierung

Neuer Kurs in Kindertagespflege startet

Der Kreis Bergstraße bietet in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim einen neuen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege an. Der Kurs startet am 19. August (einem Mittwoch) und umfasst 300 Unterrichtseinheiten (160 ...