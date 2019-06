Kanaldeckel werden erneuert

Bensheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) als Abwasserbeseitigungspflichtiger im Verbandsgebiet teilt mit, dass im Rahmen der Unterhaltungspflicht der Abwasserbeseitigungsanlagen die Schachtabdeckung im Kurvenbereich der Nibelungenstraße auf Höhe der Liebfrauenschule erneuert werden muss.

Arbeiten in der Nacht

Aufgrund der Vollsperrung der B 47 in Lautertal-Elmshausen und der hessischen Sommerferien, ist dies jetzt die einzige Möglichkeit, die Sanierung ohne größere Umleitungen durchzuführen, heißt es in der Mitteilung des KMB.

Die Arbeiten müssen trotzdem abends und nachts ausgeführt werden, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten werden in der Nacht von Montag, 1. Juli, auf Dienstag, 2. Juli, ausgeführt. Sollten die Arbeiten nicht zum Abschluss gebracht werden können, werden diese in der darauffolgenden Nacht fortgesetzt und beendet.

Straße wird halbseitig gesperrt

Die Arbeiten können nur unter halbseitiger Sperrung der B 47 mit Ampelregelung in diesem Bereich ausgeführt werden. Der KMB bittet um Verständnis, dass nachts das Klappern eines Kanaldeckels zu hören sein wird, oder blinkende Leuchten wahrzunehmen sind. Der KMB ist jedoch bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es weiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019