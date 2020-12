Kanalinspektion in Robert-Bosch-Straße

Bensheim.Der Zweckverband für Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wird vom 4. bis voraussichtlich 18. Dezember eine Kanalinspektion der Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich der Robert-Bosch-Straße in Bensheim durchführen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Berliner Ring und der Ampèrestraße.

Hydraulischer Engpass

Die Kanalinspektion wird unter anderem durchgeführt, weil ein hydraulischer Engpass im Rahmen der Generalentwässerungsplanung in der Regenwasserkanalisation ausgewiesen wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des KMB. Um den Verkehr tagsüber so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wird die Kanalinspektion in den Nachtstunden (zwischen 20 und 6 Uhr) von einer durch den KMB beauftragten Fachfirma durchgeführt.

Der KMB bittet um Verständnis, dass es während der Arbeiten zu halbseitigen Einschränkungen im Straßenverkehr kommen kann und wird bemüht sein, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020