Kandidaten für den Ausländerbeirat

Bensheim.Am 14. März findet unter anderem auch die Wahl des Ausländerbeirats in Bensheim statt. Dazu hat die Internationale Liste Bensheim (IL) einen Wahlvorschlag erstellt. Die Listen-Rangfolge der Kandidaten wird die IL am Donnerstag, 10. Dezember, um 18 Uhr im Kolpinghaus in geheimer Wahl bestimmen.

Um 19 Uhr beginnt dann an gleicher Stelle die Sitzung des Ausländerbeirats. Dort wird dann neben anderen Themen auch über Ergebnisse aus der vorherigen IL-Sitzung berichtet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020