Kandidatenshow im Rex

Bensheim.Manfred Kern, Mitglied des Landtags, Steuerberater und Sänger im Heidelberger Hard Chor möchte Bürgermeister von Bensheim werden. Was erwartet die Bensheimer nach dem 1. November? Passen Singen und Regieren eigentlich zusammen? Wird es zukünftig mehr Chöre geben? Wie dirigiert man die Vielstimmigkeit in einer so wunderbaren Stadt wie Bensheim?

Diese und viele weitere brennende Fragen werden die Männer des Hard Chors musikalisch unter der Leitung von Bernhard Bentgens bei der Kandidatenshow am Freitag, 16. Oktober, um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex zu beantworten versuchen. Den zweiten Teil des Abends gestaltet die Band Balsamico mit Rock und Soul, einer Prise Jazz und jeder Menge Grooves. Die Band des außergewöhnlichen Heidelberger Sängers, Komponisten und Musikers Peter Saueressig spannt den musikalischen Bogen von lupenreinen Popsongs im Stil der Sixties über groovigen Rock bis hin zu überraschenden Wechseln in das Klassik- oder Jazz-Fach.

Ebenso gehören Songs von Queen, Prince, Amy Winehouse und anderen zum Repertoire. Die Balsamico-Band besteht aus einem Pool hochkarätiger Musiker und Sängerinnen aus der Metropolregion Rhein-Neckar, die mit ihrer Kombination aus eigenen Songs und Coverversionen ein besonderes Live-Erlebnis mit guter Laune garantieren.

Der Eintritt ist frei – allerdings nur mit einer verbindlichen Anmeldung und Angabe der Personenzahl unter wagner@musiktheater-rex.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020