Bensheim. Am Ostersonntag (12.) wird im Gottesdienst in der Bensheimer Michaelskirche um 10 Uhr die Kantate "Christ lag in Todesbanden" von Johann Sebastian Bach aufgeführt.

Diese Kantate entfaltet die Osterbotschaft entlang des bekannten Osterchorals von Martin Luther und bringt in vielfältigen Formen die vorhandene österliche Festfreude zum Klingen.

Unter der Leitung von Kantor Konja Voll musizieren die Evangelische Kantorei Bensheim, vier Gesangssolisten und ein Instrumentalensemble. Die Predigt am Ostersonntag hält Pfarrer Dr. Stefan Kunz. zg