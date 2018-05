Anzeige

Auerbach.Am Sonntag, 3. Juni, singen die beiden Kirchenchöre aus Jugenheim und Auerbach im Gottesdienst unter der Leitung von Monika Hölzle-Wiesen die Bachkantate „Nach dir, Herr, verlanget mich“, BWV 150. Sie gehört zu den frühesten Kantaten Bachs aus seiner Mühlhäuser Zeit. Der Text wurde von einem unbekannten Dichter auf der Grundlage von Psalm 25 verfasst. Begleitet werden sie von Heri Kang und Antje Reichert (Violine), Sabine Klesen (Fagott), Friederike Eisenberg (Violoncello), Fernando Yokota (Kontrabass) und Otfried Miller (Cembalo).

Der Gottesdienst in der Bergkirche in Auerbach mit Pfarrerin Inga von Gehren beginnt um 10 Uhr, in der Jugenheimer Bergkirche mit Prädikant Michael Türck um 18 Uhr. red