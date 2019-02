Kanzeltausch in Schwanheim

Schwanheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim lädt an den kommenden Sonntagen zu besonderen Gottesdiensten ein. Geistliche benachbarter Gemeinden kommen als Gäste und sprechen in ihren Predigten über „schwer glaubhafte Stellen in der Heiligen Schrift“.

„Wenn wir ehrlich sind, dann basteln wir uns unseren Glauben oft selbst zusammen“, so Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein, der selbst in dieser Zeit auch in den Nachbargemeinden predigen wird.

„Einiges in der Bibel gefällt uns gut, anderes überlesen wir gern, weil wir nichts damit anfangen können. Wir wollen in der Gottesdienstreihe über einige Teile der vielschichtigen biblischen Tradition sprechen, die für die meisten von uns ganz einfach unglaublich sind.“

„Die Jungfrauengeburt“: Den Auftakt macht Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand aus Einhausen. Sie kommt am 10. Februar um 9 Uhr nach Langwaden und um 10.15 Uhr nach Schwanheim mit dem Thema: „Wie aus heiterem Himmel – Die Jungfrauengeburt“.

„Wundergeschichten“: Am 17. Februar spricht Pfarrer Renatus Keller aus Lorsch, um 9 Uhr in Rodau und um 10.15 Uhr in Schwanheim. Sein Thema lautet: „Wen wundert’s noch? – Die Wundergeschichten“.

„Wird’s bald?“: Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein beschließt am 24. Februar um 9 Uhr in Langwaden und um 10.15 Uhr in Schwanheim die Reihe mit einem Gottesdienst zum Thema: „Wird’s bald? – die Wiederkunft des Herrn“.

Der Kanzeltausch wird zum siebten Mal durchgeführt, weil er seit dem ersten Mal im Jahr 2013 ein sehr gutes Echo in den beteiligten Gemeinden gefunden hat. red

