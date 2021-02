„Kapitulation vor Vandalismus“

Bensheim.Jetzt beim vorfrühlingshaften Wetter im Freien sportlich aktiv sein zu können, das würde Bürger mit ihren Familien ins Weiherhausstadion locken – wenn es denn geöffnet wäre, so die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) in einer Pressemitteilung.

„Zudem würde ein belebtes Sportstadion vor Vandalismus schützen und Sachbeschädigungen verhindern“, erklärt die Stadtverordnete Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

Polizeidienst einsetzen

„Die Schließung des Weiherhaus-Stadions empfinden wir als Kapitulation vor den dort angerichteten Schäden. Die richtige Antwort auf die verursachten Schäden im Stadion ist – neben der sozialen Kontrolle – auch mehr Kontrolle durch den freiwilligen Polizeidienst und durch einen privaten Sicherheitsdienst“, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Christine Klein bittet die Wählergemeinschaft unter anderem darum, das Stadion wieder für den Sportbetrieb zu öffnen. red

