Karatekurs für Anfänger

Bensheim.13 Mitglieder der Karateabteilung der SSG Bensheim legten erfolgreich ihre nächste Gürtelprüfung ab. Eine Karateprüfung beinhaltet eine Abfolge aus Grundtechniken, Kata (stilisierter Kampf) und Anwendungen mit einem Partner und anspruchsvolle Selbstverteidigung.

Dabei müssen mit jeder Gürtelprüfung immer komplexere Abfolgen gezeigt werden. Auch die Partnerübungen entwickeln sich kämpferisch immer weiter. Alle Prüflinge überzeugten mit ihren guten Leistungen – und so hielt jeder am Ende stolz seine Urkunde in der Hand.

Nach den Herbstferien, am 23. Oktober, startet eine neue Anfängergruppe für Erwachsene bei der SSG-Karateabteilung. Ab einem Alter von 15 Jahren hat jeder die Möglichkeit, die Kampfkunst Karate zu erlernen, die einerseits Selbstverteidigung lehrt, aber auch die Koordination und das Selbstbewusstsein stärkt. Neben dem Ausgleich zum Schul- oder Arbeitsalltag, wird auch auf gemeinsame Aktivitäten innerhalb der Abteilung viel Wert gelegt.

Das Training findet zweimal pro Woche statt: dienstags von 19 bis 20.30 Uhr und freitags von 19.30 bis 21 Uhr jeweils in der Anne-Frank-Halle. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Karate ist auch für sportlich ungeübte und ältere Menschen geeignet.

Weitere Informationen gibt es bei Abteilungsleiter Benjamin Kühnreich, Mail benjamin.kuehnreich@ssg-bensheim-karate.de, oder unter karate.ssg-bensheim.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.10.2018