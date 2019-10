Karatekurs für Anfänger

Bensheim.Die Karateabteilung der SSG bietet nach den Herbstferien wieder eine neue Anfängergruppe für Kinder und Jugendliche an. Das erste Training findet am Montag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr in der Halle der Hemsbergschule statt.

Karate ist eine japanische Kampfkunst für Selbstverteidigung, bei der der gesamte Körper trainiert wird: Kraft, Kondition, Koordination und Beweglichkeit. Man erweitert das Bewusstsein für sich und seinen Körper und kann sein Selbstbewusstsein stärken. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen neun und 13 Jahren. Die Teilnehmer erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Training mit Gleichaltrigen bei den erfahrenen Jugendtrainern der Karateabteilung. Trainiert wird zweimal pro Woche jeweils montags von 18.30 bis 20 Uhr in der Halle der Hemsbergschule und freitags von 19.30 bis 21 Uhr in der Anne-Frank-Halle.

Weitere Info gibt es bei Abteilungsleiter Benjamin Kühnreich, Mail benjamin.kuehnreich@ssg-bensheim-karate.de, oder unter karate.ssg-bensheim.de. Voranmeldungen sind ab sofort möglich. red

