Karatekurs nach den Sommerferien

Bensheim.Nach den Sommerferien bietet die Karateabteilung der SSG Bensheim einen neuen Anfängerkurs für Erwachsene und junggebliebene Senioren an.

Inhalte des Kurses sind neben einem gesundheitsorientierten Ganzkörpertraining, die Steigerung von Kraft, Körperspannung und Beweglichkeit. Ausdauer und Koordination werden erhöht, sowie das Gleichgewicht geschult. Zudem werden Stress abgebaut, reichlich Körperfett verbrannt und soziale Kontakte geknüpft.

Die Karateabteilung bietet erstmalig ein neues Kurskonzept an. Es besteht aus einem unverbindlichen Infoabend und 10 kostenpflichtigen Trainingseinheiten, an deren Ende ein nahtloser Übergang in bestehende Gruppen möglich ist. Der Infoabend findet am 16. August von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Geschäftsstelle der SSG (Augartenstraße 13) statt. Die Trainer Stephanie Lehmann und Michael Mücke stellen sich vor und erläutern Trainingsinhalte und dem Ablauf des Kurses. Abschließend wird die nahe gelegene Sporthalle besucht, um einen ersten Blick auf das Karatetraining der anderen Gruppen zu werfen.

Das Training findet ab dem 30. August an zehn Freitagen von 19.30 bis 21 Uhr in der Anne-Frank-Halle statt. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben, für SSG-Mitglieder ist der Kurs kostenlos. red

Info: Weitere Informationen unter karate.ssg-bensheim.de

