Anzeige

Bensheim.Die Karateabteilung der SSG Bensheim bietet wieder allen Altersgruppen die Möglichkeit, in eine faszinierende Sportart einzusteigen. Karate ist eine japanische Kampfkunst für Selbstverteidigung, bei der der gesamte Körper trainiert wird: Kraft, Kondition, Koordination und Beweglichkeit. Man erweitert das Bewusstsein für sich und seinen Körper und kann sein Selbstbewusstsein stärken. Es ist der ideale Ausgleich zum Schul- und Alltagsstress.

Bereits am Montag (13.) startet eine neue Anfängergruppe für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 13 Jahren. Die Teilnehmer erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Training mit Gleichaltrigen bei den erfahrenen Jugendtrainern der Karateabteilung. Trainiert wird zweimal pro Woche jeweils montags von 18.30 bis 20 Uhr in der Halle der Hemsbergschule und freitags von 19.30 bis 21 Uhr in der Anne-Frank-Halle. Nach den Herbstferien wird es außerdem eine neue Gruppe für Erwachsene ab 15 Jahren geben. Das Training findet hier dienstags von 19 bis 20.30 Uhr und freitags von 19.30 bis 21 Uhr in der Anne-Frank-Halle statt. Durch die identischen Trainingszeiten aller Anfängergruppen am Freitag können Kinder und ihre Eltern also zeitgleich, aber in unterschiedlichen Gruppen, die Kampfkunst Karate erlernen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Karate ist auch für sportlich Ungeübte und ältere Menschen geeignet. Weitere Informationen gibt es bei Abteilungsleiter Benjamin Kühnreich (benjamin.kuehnreich@ssg-bensheim-karate.de) oder unter karate.ssg-bensheim.de. Voranmeldungen für beide Gruppen sind ab sofort möglich. red