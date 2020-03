Karrierechancen steigern

Bensheim.Immer mehr Jugendliche entscheiden sich auch an der Karl-Kübel-Schule für die Fachoberschule Typ B, um ihre Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu steigern.

Dirk Schlagentweith, Abteilungsleiter der Fachoberschule, sieht hierfür mehrere Gründe. „Zum einen berechtigt die Allgemeine Fachhochschulreife dazu, an jeder Dualen Fachhochschule und sogar an einigen Universitäten studieren zu können. Zum anderen möchten die Jugendlichen ihre Träume und Ziele verwirklichen, weshalb sie wissen, wofür sie lernen. Zudem bringen die jungen Menschen mit Berufserfahrung ihre persönliche und berufliche Erfahrung ein, was zu einem spannenden Unterricht beiträgt.“ Die hohen Erfolgsquoten in den Abschlussprüfungen spiegelten diese Vermutungen wieder. Das Abschlussziel der Schulform werde in überschaubarer Zeit erreicht.

Wer eine Berufsausbildung mit dem Schwerpunkt Wirtschaft oder Verwaltung erfolgreich abgeschlossen hat, etwa als Bankkauffrau- oder mann oder Steuerfachangestellter, der wählt die Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Auf dem Stundenplan stehen dann neben den allgemeinbildenden Fächern, also Deutsch, Mathematik oder Englisch, auch Marketing, Rechnungswesen und Projektmanagement.

Ebenso können als Fachrichtungen Gesundheitslehre oder Wirtschaftsinformatik gewählt werden, wobei eine entsprechende Ausbildung aus dem Gesundheits- oder EDV-Bereich vorausgesetzt wird.

Alle, die sich durch einen hochwertigen Schulabschluss weiterqualifizieren und nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung ein Studium aufnehmen wollen, können sich auf der Schulhomepage www.karlkuebelschule.de unter dem Reiter „Bildungsangebote“ über die verschiedenen Aspekte und Schwerpunktfächer informieren. Weitere Informationen erhält man über das Sekretariat unter Telefon 06251/10650. Anmeldungen werden bis zum 31. März entgegengenommen: Karl-Kübel-Schule, Berliner Ring 34-38. red

