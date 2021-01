Karriereknick und weniger Lohn für Frauen

Bensheim.Zwar in kleinen, aber in kontinuierlichen Schritten rückt der Equal Pay Day nach vorn und ist damit Ausdruck einer Verbesserung der Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Seit 2008 markiert das Datum des Equal Pay Day in Deutschland symbolisch jedes Jahr den geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied, der laut Statistischem Bundesamt in Deutschland aktuell 19 Prozent beträgt. Damit

...