Kartenverkauf für Eysoldt-Ring

Bensheim.Der Gertrud-Eysoldt-Ring für eine herausragende schauspielerische Leistung im Theater wird am Samstag, 16. März, im Bensheimer Parktheater verliehen. Auf Vorschlag der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste verleiht die Stadt Bensheim den mit 10 000 Euro dotierten Eysoldt-Ring an den Schauspieler André Jung.

Die aktuellen Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus erfordern eine Verlegung des anschließenden Gala-Empfangs in den Luxor-Filmpalast (Berliner Ring 26). Dort können die Gäste ihre Fahrzeuge bereits vor der Preisverleihung im Parktheater parken, von 16.45 bis 17.30 Uhr fahren im Viertelstundentakt Shuttlebusse ins Parktheater und nach dem Festakt natürlich auch wieder zurück.

Im Luxor-Filmpalast erwartet die Gäste eine festliche Gala mit einem „Flying Buffet“ von „Die Gabel“ aus Mörfelden und Live-Musik der „King Kamehameha Club Band“. Beginn der Preisverleihung ist um 18 Uhr im Parktheater, die Gala beginnt ab 20 Uhr im Luxor-Filmpalast.

Am Samstag, 9. Februar, ab 10 Uhr, sind Karten in der Tourist-Information der Stadt Bensheim, Hauptstraße 39. Der Ablauf ist wie folgt: Gegen 8.30 Uhr verteilen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung an die Wartenden Zettel mit Nummern und fragen die Anzahl der gewünschten Karten ab.

Lange Schlangen erwartet

Nach der Nummerierung werden dann ab 10 Uhr in dieser Reihenfolge die Karten für die Verleihung vergeben oder die Karten für die Gala verkauft. Erfahrungsgemäß bilden sich schon am frühen Morgen lange Schlangen vor der Faktorei. Im Angebot sind kostenfreie Karten für die Preisverleihung im Parktheater. Maximal können pro Person vier Karten ausgegeben werden.

Verkauft werden zudem die Karten für die Gala im Luxor-Filmpalast für 35 Euro (inkklusive Flying Buffet und Getränke). Maximal können pro Person vier Karten ausgegeben werden. Vorbestellungen und Reservierungen sind nicht möglich. ps

