Kartenvorverkauf für BKG-Sitzungen

Bensheim.Die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) bereitet sich auf die Eröffnung der anstehenden Kampagne vor: Los geht es am Samstag (17.) um 11.11 Uhr am Lammertsbrunnen. Gegen 10.45 Uhr werden die Narren ab Rinnentor mit einem kleinen Umzug über Promenadenstraße, Bahnhofstraße und Fußgängerzone zum Lammertsbrunnen laufen und auf das bevorstehende Ereignis aufmerksam machen.

Die Elferratssitzungen der BKG starten am Freitag, 1. Februar, im Kolpinghaus. Die weiteren Sitzungen steigen am 2., 8. und 9. Februar. Beginn ist jeweils um 19.31 Uhr. Samstags ist jeweils eine Aftershow-Party angeschlossen. Die Rosenmontagsparty (4. März) und die Kinderfastnachtsparty (5. März) finden – wie in den Vorjahren auch – ebenfalls im Kolpinghaus statt.

Der Kartenvorverkauf für die Elferratssitzungen läuft bereits. Die Tickets können unter Telefon 06251/76147 oder online über die Internetseite www.tillvunbensem.de bezogen werden. Ab 14. Januar sind die restlichen Karten auch in der Parfümerie Scheid erhältlich. red/Bild: BKG

