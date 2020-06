Katholiken feierten Fronleichnam

Bensheim.Coronazeit und dann auch noch Regen – in Folge der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens konnten Katholiken in diesem Jahr den Fronleichnamstag nicht in traditioneller Form feiern.

Regen verhinderte Gottesdienst im Freien

In Bensheim treffen sich Gläubige an Fronleichnam gewöhnlich zu einem gemeinsamen Gottesdienst auf dem Riva-del-Garda-Platz vor dem Rathaus. Anschließend ziehen sie in einer Prozession zur Heilig-Kreuz-Kirche, mit dabei eine prächtige Monstranz mit dem Allerheiligsten. Die Coronapandemie forderte in diesem Jahr eine andere Variante der Feierlichkeiten. Eine Prozession ist nicht möglich gewesen, Distanz war angesagt. Statt des gemeinsamen Gottesdienstes feierte jede Gemeinde für sich Heilige Messe, Anmeldungen waren notwendig. In Sankt Georg, wie auch in anderen Pfarreien, war zu einem Gottesdienst im Freien eingeladen.

Aufgrund der Wetterlage musste allerdings auch diese Überlegung weichen, gefeiert wurde in der Kirche. Zelebriert wurde die Messe von Pfarrer Thomas Catta, der abschließend das Allerheiligste in die Monstranz zur Anbetung und zum Segen der Gottesdienstbesucher aussetzte. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020