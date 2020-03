Katholische Kirche bleibt verbunden

Bensheim.„Verbunden bleiben“ heißt das Motto und www.verbunden-bleiben.de die neue Internetseite der Katholischen Kirche in Bensheim. In Gebet, in Gedanken und virtuell möchte das Pastoralteam weiterhin nah bei den Menschen sein.

Die Kirchen sind täglich geöffnet. Es wird dazu eingeladen, individuell die Kirchenräume zu betreten und innerlich zur Ruhe zu kommen. Die aktuellen Texte sind jeweils aufgeschlagen, auf bereitliegenden Zetteln können die Gläubigen Gedanken, Bitten und Wünsche zurücklassen, die ins stellvertretende Gebet der pastoralen Mitarbeiter einfließen werden.

Es wird jeden Tag um 18.30 Uhr eine Heilige Messe in den Anliegen der Menschen gefeiert, und alle dürfen sich besonders zu dieser Zeit im Gebet verbunden fühlen. Auch in Stundengebet und persönlicher Andacht verbinden sich die Hauptamtlichen mit den Menschen.

Glockengeläut um 19 Uhr

Diese Gebetsverbundenheit mündet jeweils um 19 Uhr in das Geläut der katholischen und evangelischen Kirchen in Bensheim, das zum hörenden Innehalten einladen möchte. Täglich von 15 bis 18 Uhr ist ein Hauptamtlicher des Pastoralteams telefonisch erreichbar. Wenn man jemanden braucht, mit dem man sprechen muss, kann man unter der Telefonnummer 06251/1751622 anrufen. Das Telefon für seelsorgliche Notfälle unter 06251/9706822 bleibt jederzeit erreichbar.

In den nächsten Tagen wird ein Impulsheft mit Gebeten und Anregungen an Menschen über 75 Jahren in deren Briefkästen verteilt. Vielleicht helfen die Impulse, die einschneidende Trennung von Familie und Enkeln besonders für ältere Menschen erträglicher zu machen.

Per Mail bekommen alle bei den Gemeinden registrierten Familien Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten im Familienkreis. Diese und weitere Vorschläge sind auch in den Pfarrbüros bestellbar.

Tiefgründige Impulse

Um auch hör- und sichtbar in Verbindung zu bleiben, richten sich die Hauptamtlichen in Videobotschaften an ihre Gemeinden. Die Facebookseiten des Pfarreienverbundes oder die Homepage der Gemeinden stehen für nachdenkliche, musikalische, heitere und tiefgründige spirituelle Impulse bereit.

Für das Pastoralteam ist es besonders schmerzlich, keine gemeinsamen Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen feiern zu können. Da das Angebot an Fernseh- und Internetgottesdiensten sehr groß geworden ist, verzichtet man darauf, eigene Gottesdienste im Internet zu übertragen.

„Wir laden dazu ein, am Palmsonntag Buchszweige mitzunehmen, die wir in unseren Pfarrkirchen bereitstellen. Am Ostersonntag besteht in allen Pfarrkirchen die Möglichkeit, von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr das Osterlicht mit nach Hause zu nehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hörbar werden soll die Sterbestunde Jesu an Karfreitag um 15 Uhr durch das Läuten der Totenglocken, seine Auferstehung durch ein festliches Osterläuten am Morgen des Ostersonntags. red

