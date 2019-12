Katzen kastrieren lassen

Der Tierschutzverein appelliert an Halter, ihre Katzen kastrieren zu lassen. © dpa

Bensheim.„Hier bei uns im Haus sind zwei große Hunde, die bellen den ganzen Tag. Was kann man denn da machen?“ „Bei mir vor dem Haus wurden zwei kleine Vögelchen im Karton ausgesetzt, könnt ihr die gleich abholen?“ „Unsere Katze hat schon wieder Junge, wir haben kein Geld für die Kastration. Helft ihr uns?“

Den ganzen Tag erreichen den Tierschutzverein Bensheim solche und ähnliche Anrufe. Mal sind außerhalb einer Ortschaft über 20 Katzen zu kastrieren, mal muss ein alter Hund aufgenommen werden, dessen Besitzer verstorben ist oder Igel werden abgegeben. Oft werden Fälle von schlechter Haltung bei Groß- und Kleintieren gemeldet.

Das größte Problem ist laut Tierschutzverein aber die mangelnde Bereitschaft, Katzen und Kater kastrieren zu lassen. „Niemand sollte absichtlich seine Katze werfen lassen, denn dadurch wird die Tötung anderer Katzen verursacht. Diejenigen Katzen, die versehentlich geboren werden, sind schon zu viele. Wer ein Katzenfreund ist, wird jeder Katze ein gutes Heim wünschen, was nur vorbeugend durch eine drastische Reduzierung des Katzennachwuchses mittels Kastration beider Geschlechter möglich ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Tierschutzverein Bensheim hilft hierbei in jeder Hinsicht.

Die Tierarztkosten machen den größten Teil der Ausgaben des Vereins aus. Lohnkosten oder Kosten für Werbung und Ähnliches gebe es beim Tierschutzverein nicht. Nähere Info unter Telefon 06251/76333. Spendenkonto: Sparkasse Bensheim DE 38 509 500 68 000 1086149. red

