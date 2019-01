„Kaufhaus Ganz im Kontext der NS-Zeit“

Bensheim.„Das Kaufhaus Ganz ist ohne Zweifel eine feste Institution in Bensheim und ist weder für die älteren Mitbürger noch für Jugendliche wegzudenken. Es ist, als wäre es immer da gewesen und niemand, der öfter in Bensheim unterwegs ist, mag sich einen Einkaufsbummel in der Fußgängerzone ohne das Kaufhaus an der Mittelbrücke vorstellen“, fassen es Frank Maus und Peter Ströbel, die Leiter der Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl, zusammen.

Und obwohl so viele Menschen eine durchaus persönliche Beziehung zum Kaufhaus entwickelt hätten, sei dessen Geschichte vielen Bensheimern erstaunlich unbekannt. „Genau dies ist eine besondere Herausforderung für die Oberstufen-Schüler der Geschichtswerkstatt unserer Schule“, ergänzen die beiden. Allerdings würden auch die Bürger von Bensheim und Umgebung zur Aufarbeitung dieser Unternehmensgeschichte gebraucht: „Wir bitten hiermit herzlich um Unterstützung. Wir sind sicher, es gibt viele Mitbürger, die Wertvolles zu unserem Forschungsprojekt beitragen können. Bitte schätzen Sie ihr Wissen und ihre Erinnerungen nicht als belanglos ein. Was manchem banal vorkommt, könnte zur wichtigen Erkenntnis für die Forscher werden.“

„Unsere Wurzeln behalten“

Geschäftsführerin Tatjana Steinbrenner weiß, dass ihr Kaufhaus Ganz im Jahre 2021 sein 85-jähriges Jubiläum feiern wird. Seit der Gründung des Kaufhauses unter dem Namen „Ganz“ im Jahre 1936 ist es mittlerweile die dritte Generation, w die die Geschicke des Kaufhauses lenkt. „In dieser Zeit haben wir uns gemeinsam mit den Bensheimern und unserer Stadt gewaltig entwickelt. Vieles ist heute anders und doch haben wir natürlich auch alle unsere Wurzeln behalten – so auch unser Kaufhaus, das schon vor der Übernahme durch meinen Großvater Ernst Ganz unter dem Namen Zacharias Jacoby an gleicher Stelle existierte.“

Steinbrenner erinnert sich noch sehr gut daran, dass es beim letzten Jubiläum im Jahre 2016 in Bensheim zu Diskussionen bezüglich der Art und Weise kam, wie das Jubiläum gefeiert wurde. Kritische Stimmen beklagten, die Familie Jacoby würde verschwiegen, und mutmaßten, Ernst Ganz sei ein überzeugter Nationalsozialist gewesen und hätte die Notlage der jüdischen Vorbesitzer ausgenutzt – seinen geschäftlichen Erfolg möglicherweise auf der Notlage der Familie Jacoby aufgebaut.

Hitzige Diskussionen

Daran schlossen sich teilweise erhitzte Diskussionen an. Gönner und Kritiker fanden manchmal harsche Worte. Damit sei etwas passiert, was eigentlich niemand wollte, die Jubiläumsstimmung war getrübt. Weiterhin herrschte Unsicherheit über die tatsächlichen historischen Hintergründe des Kaufhauses. Geschäftsführerin Steinbrenner entschied sich schließlich für einen großen Schritt nach vorne und nahm Kontakt zur Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule auf, um eine bis dato am lokalen Streit unbeteiligte historische Forschergruppe um Aufarbeitung zu bitten. Die Leiter der Geschichtswerkstatt stimmten dem neuen Forschungsprojekt zu. Dies war vor etwa zwei Jahren.

Interne Dokumente übergeben

Mittlerweile konnte die Geschichtswerkstatt, die durch ihre zahlreichen Forschungsprojekte in der Region eine anerkannte Institution geworden ist, ihr jüngstes Projekt, „Zwangsarbeiter in Seeheim-Jugenheim“, erfolgreich abschließen. Aktuell bereitet sie das Projekt „Das Kaufhaus Ganz im Kontext der NS-Zeit“ vor.

Hierfür hat Tatjana Steinbrenner alle hausinternen Dokumente wie die Firmenchronik sowie den gesamten archivierten Schriftverkehr, Fotos und private Tagebücher an die Geschichtswerkstatt übergeben. Ferner wurden verschiedenste regionale und überregionale Archive besucht und die vorhandenen Akten gesichtet.

Auch eine Recherchegruppe des Bensheimer Gewerkschaftsbunds, vornehmlich das Ehepaar Löffler, hat ihre Rechercheergebnisse aus dem Jahr 2016 zur Verfügung gestellt und Kontakte zu den Nachfahren der Vorbesitzerfamilie Jacoby hergestellt. „Sollte es uns gelingen, damit einen direkten Kontakt zur Familie Jacoby herzustellen, werden unsere Forschungen noch um eine besonders wertvolle Ebene erweitert, nämlich um die Perspektive der jüdischen NS-Opfer“, so Maus und Ströbel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019