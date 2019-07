Bensheim.An der Baugrube in der Dammstraße 18 bis 20 in Bensheim wird bereits an einem Neubau gearbeitet. „Wir begrüßen, dass dort 20 Mietwohnungen für Haushalte mit geringen Einkommen entstehen sollen“, heißt es in einer Pressemitteilung der „Bürger für Bensheim“.

Diese Sozialwohnungen würden in Bensheim dringend benötigt, schreibt die BfB weiter. Gefördert werde das Bauvorhaben durch die Stadt Bensheim mit einem Darlehen über 200 000 Euro. Dafür erhalte die Stadt Bensheim das Belegungsrecht über 20 Jahre, darauf weist BfB-Stadtverordneter Franz Apfel hin.

Stadt erhält Belegungsrecht

Ein weiteres Neubauvorhaben, das der sozialen Wohnraumförderung unterliegt, wird von der Stadt Bensheim mit 36 000 Euro unterstützt. Im Georg-Moller-Weg 29 sollen sechs Mietwohnungen entstehen. „Die Stadt Bensheim erhält das Belegungsrecht für die Wohnungen für mindestens die nächsten 20 Jahre“, informiert BfB-Stadtverordneter Helmut Reuter.

Auf dem ehemaligen EKZ-Gelände an der Wormser Straße werden 20 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen entstehen.

Auf dem Meerbachsportplatz werden mindestens 80 Prozent der insgesamt 120 Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau gebaut werden.

„In dieser Wahlperiode haben wir damit eine Kehrtwende im sozialen Wohnungsbau vollzogen, die auch dringend notwendig war“, erklärt BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019