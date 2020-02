Kein „a-Capulco“ im Parktheater

Bensheim.Die Stadtkultur Bensheim teilt mit, dass aufgrund einer Umstrukturierung innerhalb der Band a-Capulco das am Montag, 17. Februar, um 20 Uhr vorgesehene Konzert im Rahmen des Abonnements C im Parktheater Bensheim nicht stattfinden kann. Als Alternative konnte eine andere A-cappella-Band gewonnen werden: „Die Männerwirtschaft“ (Bild) – Comedian Harmonists, Rock & Pop a cappella aus Berlin. Diese Veranstaltung findet am Sonntag, 24. Mai, 20 Uhr, statt. Die Karten, die für a-Capulco bereits erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit für dieses Konzert.

Weitere Informationen bei der Stadtkultur Bensheim, Telefon 06251/177817. red/Bild: Veranstalter

