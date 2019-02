Kein Baugebiet Richtung Heppenheim

Bensheim.In Bensheim wird es keine neue Südstadt geben – zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Ein Vorstoß der SPD in der Stadtverordnetenversammlung fand keine Mehrheit. Die CDU hegte zwar durchaus Sympathien für den Vorschlag der Sozialdemokraten, hielt sich aber aus Koalitionsräson zurück und votierte gegen den Antrag.

Zur Erinnerung: Die SPD hatte das Gebiet südlich der Unterführung Fabrikstraße (Sirona) zwischen Bahnlinie, Bundesstraße 3 und der Kleingartenanlage Richtung Heppenheim als Fläche für bezahlbaren Wohnraum auserkoren. Der Magistrat sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, um dort abschnitts- und bedarfsweise Geschosswohnungen für bis zu 1500 Bewohner zu bauen. Im Gegenzug sollten Grundstücke südöstlich von Fehlheim als Zuwachsflächen abgeplant werden.

„Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist unbestritten“, erklärte Werner Bauer (SPD). Im vergangenen Jahr seien 221 Wohnungssuchende bei der Stadt registriert gewesen, lediglich 19 konnte man vermitteln. Aber nicht nur Sozialwohnungen sind Mangelware, auch für Durchschnittsverdiener wird es mittlerweile eng. Für eine Drei-Zimmer-Wohnung müsse man mit Nebenkosten in Bensheim um die 1000 Euro zahlen, so Bauer. Für viele seien das 40 Prozent des Einkommens. „Ungesunde Zustände“ nannte der SPD-Stadtverordneten diese Entwicklung, zumal man auf absehbare Zeit nicht mit Entspannung rechnen könne. Der Kreis schätzt, dass Bensheim in den nächsten zehn Jahren um 1500 Einwohner wächst, eine höhere Zahl gilt als nicht unwahrscheinlich.

„Es fehlt der große Wurf“

„Wir brauchen neue Baugebiete“, machte Bauer deutlich. Es fehle jedoch der große Wurf, kritisierte er die Bemühungen von Rathausspitze und Koalition. Das Gelände zwischen Bahn und B 3 sei geeignet, habe keine überragende Bedeutung für Landwirtschaft und Naherholung.

Natürlich müsse man Eingriffe in die Natur gründlich abwägen. Durch den Geschosswohnungsbau könne der Flächenverbrauch gering gehalten werden. Positiv müsse man aber konstatieren: „Was ist uns wichtiger? Maisfelder oder Wohnraumversorgung“, betonte Bauer. Vieles sei für eine künftige Bebauung noch abzuklären, jetzt müsse aber zunächst ein Grundsatzbeschluss gefasst werden.

Die CDU konnte dem Vorstoß der größten Oppositionsfraktion einiges abgewinnen. „Der Antrag geht in die richtige Richtung“, meinte Petra Jackstein. Wohnraum sei in jedem Preissegment knapp. Die Fläche sei geeignet. Gerne hätten die Christdemokraten nach Darstellung von Jackstein deshalb prüfen lassen, ob das Areal Potenzial hat – unter Berücksichtigung von Natur- und Artenschutz und der Verkehrsentwicklung. Allerdings habe man im Koalitionsvertrag mit GLB und BfB vereinbart, den Flächenverbrauch zu begrenzen. „Und daran halten wir uns“, so Jackstein.

Was aber nicht bedeutete, dass sie deutlich durchblicken ließ, dass man in der Fraktion eigentlich anderer Ansicht ist. Nahverdichtung im Stadtgebiet werde bereits praktiziert, aber auch die Innenentwicklung stoße an ihre Grenzen. Flächenverbrauch sei der letzte Ausweg, ausschließen wolle man das aber nicht.

Die Bündnispartner GLB und BfB sehen das völlig anders. „Die SPD stellt den Bedarf an zusätzlichem Wohnraum gegen den Schutz der Natur und den Erhalt der wenig verbliebenen Freiflächen. Da gehen wir nicht mit“, erklärte Wolfram Fendler für die Grünen. In Bensheim bestehe nach wie vor großes Potenzial durch Sanierung leerstehenden Wohnraums in der Innenstadt, durch Ausbau von ungenutzten Dächern, durch Aufstockungen oder Anbauten. Durch eine solche Vorgehensweise könnten gleichzeitig auch Gebäude energetisch saniert werden. Aus Sicht des Energieverbrauchs ein „wichtiger Schritt vorwärts“.

Die Lage des von der SPD angeregten Baugebiets hält die GLB für ungeeignet. Eingezwängt zwischen der Hauptbahnlinie im Westen und der vielbefahrenen Bundesstraße im Osten „wollen sie ausschließlich Geschosswohnungsbau mit einer Höhe von vier Vollgeschossen verwirklichen. Das Gegenteil von sozialer Durchmischung wäre die Folge“, so Fendler. Grundsätzlich wolle man nicht, dass Bensheim Richtung Heppenheim wächst.

Recht habe die SPD, dass man immer noch mehr öffentlich geförderten Wohnungsbau brauche – aber nicht durch neue Stadtviertel. „Der Versuch, sich zu profilieren, indem Sie die sozialen Bedürfnisse gegen die Ökologie stellen, muss scheitern“, bemerkte Fendler in Richtung der Sozialdemokraten.

Ulrike Vogt-Saggau (BfB) erinnerte daran, dass in den nächsten fünf Jahren 200 neue Sozialwohnungen gebaut werden. Im Haushalt stünden zudem Mittel für den Kauf von Belegungsrechten bereit. „Es wird viel getan. Aber die Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich nicht über Nacht korrigieren“, verteilte sie eine Spitze gegen die Koalitionspartner.

Mit der von der SPD vorgeschlagenen Bebauung würden wertvolle Grün- und Ackerflächen versiegelt. Stadtgrün und Stadtrandgrün seien wichtig. „Wir brauchen in Bensheim Platz für grüne Freiflächen, wo man abseits von Stress und Hektik einfach die Seele baumeln lassen kann.“ Ein Überspringen der B 3 Richtung Kleingärtner werde es mit der BfB nicht geben. Der Vorschlag der SPD ist „ohne jegliche Rücksicht auf Umwelt, Natur und Flächenfraß“, monierte Vogt-Saggau.

Werner Bauer verteidigte den Antrag seiner Partei. Er komme sich vor wie ein Frevler an der Natur. Auch für die SPD sei Flächenverbrauch die Ultima Ratio. „Es gibt aber nicht genügend Wohnraum in der Innenstadt. Das reicht nicht aus. Da müssten wir schon den Marktplatz bebauen“, so Bauer.

