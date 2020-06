Kein Bürgerfest-Spektakel am Bierfass

Bensheim.Überschäumende Freude am Storchennest? Darauf mussten die Bensheimer am Donnerstagabend verzichten. Das Bürgerfest legt in diesem Jahr eine wegen Corona verordnete Zwangspause ein. Die traditionelle Eröffnung mit Bieranstich wurde ebenso gestrichen wie das gesamte Open-Air-Festival in der Fußgängerzone.

Eigentlich hätte bis Sonntag gefeiert werden sollen, einschließlich Interkulturellem

...