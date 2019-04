Kein Flugtag in Bensheim

Bensheim. Die Flugtage der Bensheimer Segelflieger sind längst zu einem kleinen Markenzeichen der Stadt geworden. Wenn im August die Motoren dröhnen und der Verein seinen Sport in den Mittelpunkt rückt, herrscht Hochbetrieb - sowohl am Himmel als auch am Boden.

Keine Frage: Die Veranstaltung ist eine Erfolgsgeschichte. „Im vergangenen Jahr kamen mindestens 5000 Besucher, gezählt haben wir nicht“, blickte Vorsitzender André Keller im Gespräch mit dieser Zeitung zurück. Da sei man schon ans Limit gekommen, schließlich wird alles ehrenamtlich gestemmt. „Wir brauchen zwei Tage lange praktisch alle Mitglieder an Bord“, so Keller. Ein großes Engagement, das nicht spurlos an den Helfern vorübergeht. Man müsse schon aufpassen, dass es nicht „über unsere Kräfte geht“, so der Vorsitzende.

Aus diesen Grund nimmt sich der Verein in diesem Jahr eine Auszeit und wird die Flugtage nicht ausrichten. Bereits bei einer Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr stand das Thema auf der Tagesordnung und wurde konstruktiv diskutiert. 2020 will man aber wieder an den Start gehen. dr

Bericht in der Mittwochausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.04.2019