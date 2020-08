„Kein Fusionskandidat auf Augenhöhe“

Bensheim.Eigentlich wollte die Sparkasse Bensheim nur eine neue Verwaltung bauen – mit dem bisherigen Kundenzentrum in der Bahnhofstraße als Grundgerüst. Doch dann explodierten die Kosten auf „42 Millionen Euro plus x“ (von 25 Millionen). Mittlerweile kann man nahezu unstrittig festhalten, dass die ganze Geschichte den Verantwortlichen ordentlich um die Ohren geflogen ist.

Die bisherige Bilanz liest sich jedenfalls wenig erbaulich: Das Vertragsverhältnis mit dem Vorstandsvorsitzenden Eric Tjarks wurde – wie es so schön heißt – einvernehmlich beendet. Seit dem 31. Juli ist Tjarks nicht mehr in der Verantwortung. Ursprünglich hätte er noch bis Ende 2024 im Dienst bleiben sollen. Dass der Abschied nicht ohne finanziellen Ausgleich über die Bühne gegangen ist, versteht sich von selbst. Über Details wurde Stillschweigen vereinbart. Ein Nachfolger soll bis Sommer 2021 gefunden sein. „Das Verfahren ist soweit in der Umsetzung“, erklärte Bürgermeister Rolf Richter, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender, auf Nachfrage.

Kostendeckel bei 35 Millionen

Vom Einzug in einen Neubau sind die Mitarbeiter des Geldinstituts nach wie vor weit entfernt, wenngleich in dieser Angelegenheit Bewegung ist. Im Juni teilte der Verwaltungsrat mit, dass die Hauptstelle Ende 2021 abgerissen und am Standort neugebaut wird. Voraussichtlicher Einzugstermin 2024, Kostendeckel bei 35 Millionen Euro. Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Bau plus Staffelgeschoss und Tiefgarage für 180 Mitarbeiter. Die umbaute Fläche wäre damit kleiner als bisher. In der denkmalgeschützten Villa (ehemals Mohr und Fasser) könnten nach einem Umbau weitere 20 Arbeitsplätze eingerichtet werden.

In der nun beginnenden Sitzungsrunde der politischen Gremien in Bensheim müssen Ortsbeirat, Bauausschuss und Stadtverordnetenversammlung über einen Bebauungsplan für das Gebiet abstimmen. Dieser muss aufgestellt werden, weil es dort bisher keinen gibt. Hätte die Sparkasse an den früheren Planungen festgehalten, wäre ein solches Verfahren auch nicht notwendig gewesen. Knackpunkt ist, vereinfacht ausgedrückt, der Abriss des Gebäudes. Dadurch fällt die umliegende Bebauung stärker ins Gewicht. Nach Rücksprache mit der Bauaufsicht wurde deshalb dringend empfohlen, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen.

Grundsätzlich spielt das ob der bisherigen Vorgeschichte keine große Rolle. Zumal in einem weiteren Bauabschnitt auf dem Grundstück (wie berichtet) Wohnraum entstehen soll. „Wir wollen zunächst zeitnah die Hauptstelle planen, um uns dann in Ruhe Gedanken über die restliche Fläche machen zu können“, erklärte Richter.

Eine weitere Zukunftsfrage, die seit Wochen von Befürwortern und Gegnern diskutiert wird, ist eine mögliche Fusion mit der Sparkasse Starkenburg in Heppenheim. Er habe hierzu eine klare Meinung, betonte der Verwaltungsratsvorsitzende auf Nachfrage. „Ich schließe es grundsätzlich nicht aus. Vor allem mit Blick auf die Entwicklung des Bankensektors ist das nicht undenkbar.“

Allerdings verdeutlichte Richter, dass es aus seiner Sicht kurzfristig keine Option sei. Die Sparkasse Bensheim „ist im Moment kein Fusionskandidat, wenn, dann wäre sie ein Übernahmekandidat“. Der Bürgermeister begründete dies mit dem momentanen Zustand des Instituts. Der Posten des Vorstandsvorsitzenden ist nicht besetzt, der andere Vorstandsposten werde in den nächsten Jahren durch Ruhestand frei. Zudem gebe es keine Hauptstelle. „Wir wären bei einer Fusion nicht auf Augenhöhe.“ Was sich wiederum nachteilig auswirken dürfte, wenn es um das Ausloten der Möglichkeiten zwischen den Partnern geht.

Wer jetzt über eine Fusion redet, „schadet der Sparkasse Bensheim“, so Richter. Man müsse alles daransetzen, dass das Kreditinstitut wieder an alte stabile Zeiten anknüpfe. Die Voraussetzungen dafür sieht er. Man habe ein gutes Geschäftsgebiet und eine gute Marktdurchdringung. Mit guten Mitarbeitern müsse man nun zwei, drei Jahre in Ruhe an einer Verbesserung arbeiten. „Wenn die Sparkasse wieder gut dasteht, kann der Markt analysiert und überlegt werden, ob eine Fusion sinnvoll ist“, bekräftigte der Verwaltungsratschef. Das heißt: Zurück in die Spur finden und bessere Schlagzeilen schreiben als in der jüngeren Vergangenheit.

Der erste Schritt soll die Aufstellung des Bebauungsplans für den Neubau sein. Richter setzt auf eine breite Unterstützung seitens der Kommunalpolitik. „Wer will, dass die Sparkasse in der Innenstadt bleibt und zur Belebung beiträgt, der muss dem Bebauungsplan im Grundsatz zustimmen.“ Ob das die Stadtverordneten ebenfalls so sehen, wird sich spätestens am 17. September in der nächsten Sitzung zeigen. Zuvor befassen sich der Ortsbeirat Mitte (31. August) und der Bauausschuss (2. September) mit dem Thema.

