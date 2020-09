Kein Tag der offenen Tür

Bensheim.Schweren Herzens und nach langen Überlegungen muss die Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Mitte ihren Tag der offenen Tür in diesem Jahr, welcher am Sonntag stattgefunden hätte, absagen. Der zweite Sonntag nach dem Winzerfest ist schon jahrzehntelang für den Tag der offenen Tür fest im Kalender verankert und wird gewöhnlich sehr gut besucht.

Eigentlich würden die Besucher an diesem Tag, an welchem fast immer strahlender Sonnenschein herrscht, verschiedene Übungen und Vorführungen der freiwilligen Einsatzkräfte erleben, in der Fahrzeughalle diverse Köstlichkeiten vom Grill in Verbindung mit einem kühlen Getränk genießen und sich über das brandheiße Hobby der Feuerwehrangehörigen neben ihrem eigentlichen Beruf erkundigen. Dazu würden die Besucher die Vorstellung der Jugendfeuerwehr, mit ihren Ausflügen und Aktionen, auf sich wirken lassen und der eine oder andere den legendären Erbseneintopf der Alters- und Ehrenabteilung probieren. Die Kinder würden wie üblich die Spiel und Spaß Attraktionen der Jugendfeuerwehr erleben oder sich mit der großen Hüpfburg auseinandersetzen.

Auch die Veranstalter selbst hätten sich sehr gefreut, diesen Tag in diesem Jahr mit der Bevölkerung zu erleben, einen persönlichen Austausch mit den Bürgern zu führen sowie ihre technische Ausrüstung als auch sich selbst an diesem Tag zu präsentieren.

Jeder kann Beitrag leisten

Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Lage, den damit verbundenen Pandemie-Regelungen und den notwendigen Hygienemaßnahmen nahezu unmöglich, den Tag wie gewohnt durchzuführen. So wird auch der Kameradschaftsabend, der einen „Dankeschönabend“ für die freiwillige Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner und -frauen und die damit geleistete Arbeit über das ganze Jahr repräsentiert, in diesem Jahr nicht stattfinden.

Damit die oben genannten und auch viele andere Veranstaltungen im nächsten Jahr wieder stattfinden können, kann jeder Einzelne mit dem Einhalten von Hygienemaßnahmen einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen und somit so weit wie möglich die Pandemie einzudämmen, appelliert die Feuerwehr abschließend an die Bevölkerung. red

