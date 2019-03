Kein Unterricht im Hauptgebäude

Bensheim. Am Montagmorgen hatte sich Eberhard verzogen, die Schäden durch das sonntägliche Sturmtief waren aber vielerorts sichtbar - am deutlichsten auf dem Dach des Hauptgebäudes der Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Dort hatte die Blech- und Holzkonstruktion den Orkanböen nicht standgehalten (wir haben berichtet).

Das Technische Hilfswerk hatte die Sicherungsarbeiten übernommen, konnte aber bis zum späten Sonntagabend nicht bis ganz nach oben. Die Gefahr, von messerscharfen und umherfliegenden Trümmern verletzt zu werden, war schlicht zu groß. Das Gelände wurde deshalb weiträumig gesperrt, was am Montag Auswirkungen auf den Unterricht hatte. Der fiel größtenteils ins Wasser. Lediglich in einem Nebengebäude, das gefahrlos betreten werden konnte, so Schulleiterin Ulrike Rüger, durften 40 Abiturienten aus zwei Leistungskursen ihre Klausuren schreiben.

Rüger wies im Gespräch mit dieser Zeitung darauf hin, dass nicht alle 2200 Schüler frei hatten und haben werden. „In unseren Außenstellen an der Metzendorf-Schule, der Martin-Buber-Schule in Heppenheim und im ehemaligen Telekom-Gebäude an der Fehlheimer Straße konnte normal unterrichtet werden.“ Das gilt auch für die kommenden Tage.

Wie es am heutigen Dienstag weitergeht, stand am Montagmittag noch nicht fest. Diese Entscheidung sei letztlich Sache des Schulträgers, so Rüger. Der hatte in Person von Landrat Christian Engelhardt am Sonntagabend für Irritationen gesorgt. Während Engelhardt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, dass die Schulleitung am Montagfrüh entscheiden müsse, ob Unterricht abgehalten werden kann, hatten die Verantwortlichen längst Fakten geschaffen und Lehrkräfte sowie Schüler darüber in Kenntnis gesetzt, dass außer den Abiturienten niemand aufs Grundstück darf.

„Wir können im Moment nur über zwei Nebeneingänge problemlos ins Gebäude. Unter diesen Voraussetzungen kann kein geregelter Schulbetrieb abgehalten werden“, erklärte Rüger. Priorität erhielt deshalb die Sicherung der Trümmerteile auf dem zusammengefalteten Dach. Mit der Erkundung der Lage waren Handwerker und Fachkräfte beschäftigt.

Auch das Kommunikationsdefizit zwischen dem Behördensitz in Heppenheim und dem Schulstandort in Bensheim konnte offenkundig behoben werden. Am Nachmittag stand jedenfalls offiziell fest, dass am Dienstag im Hauptgebäude aus Sicherheitsgründen nicht unterrichtet wird. Ob dies auch am Mittwoch der Fall sein wird, kann erst am Dienstag entschieden werden. dr

