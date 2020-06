Keine Gottesdienste im Hochstädter Haus

Hochstädten.In Krisenzeiten fallen Entscheidungen nicht immer mit dem gewünschten Vorlauf, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach mit Hochstädten. So hat der Kirchenvorstand am 8. Juni nach drei Monaten seine erste Präsenzsitzung durchgeführt, nachdem der Gemeindebrief schon an die Druckerei unterwegs war.

Bis Weihnachten ausgesetzt

In der Sitzung ist der Beschluss gefasst worden, die Gottesdienste in Hochstädten bis Weihnachten 2020 auszusetzen. Davon sind die Gottesdienste im Hochstädter Haus am 28. Juni und 20. September, sowie im Kerwezelt am 2. August 2020 betroffen, obwohl sie im Gemeindebrief angekündigt werden.

Die EKHN legt den Gemeinden nahe, Gottesdienste nur in Kirchen oder im Freien zu feiern. Das Hochstädter Haus gehört noch nicht einmal zu den Gemeinderäumlichkeiten, sondern in die Kategorie öffentlicher Gebäude, in denen die Gemeinde Gastfreundschaft genießt. Der Aufwand für einen Gottesdienst nach Hygienekonzept kann nicht wirklich geleistet werden, heißt es weiter.

Weitere Termine

Am 28. Juni lädt die Kirchengemeinde ein zum Teamgottesdienst in die Bergkirche. Am 2. August findet dort ein Predigtgottesdienst statt. Am 20. September hält Pfarrer Engelbrecht den Konfirmationsgottesdienst für seine letzte Konfigruppe. Und am 1. Weihnachtsfeiertag soll wieder ein Gottesdienst im Hochstädter Haus stattfinden. Der Kirchenvorstand bittet um Verständnis für die Entscheidung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020