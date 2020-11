Keine Kita auf dem Blechschmitt-Gelände

Bensheim.Keine Stadtverordnetenversammlung ohne Diskussion über einen Kita-Neubau für Fehlheim und Schwanheim: Die GLB hatte in der jüngsten Sitzung in der Weststadthalle beantragt, dass die Stadt für das Gelände der Firma Blechschmitt ein Vorkaufsrecht erwirken und eine Veränderungssperre für das Gebiet erlassen soll.

Das Grundstück des Unternehmens liegt zentral im Ort und würde theoretisch frei werden, wenn der Fuhrbetrieb bis spätestens Ende 2026 an die Riedwiese in Bensheim umzieht (wir haben berichtet).

„Wir halten zwei kleinere und übersichtlichere Kitas für sinnvoller als eine große. Wir gehen zu Fuß, das Auto bleibt stehen. Und die für den Naturschutz wichtigen Außenflächen des alten Neckarbetts können erhalten bleiben“, erklärte GLB-Fraktionschefin Doris Sterzelmaier. Bisher gilt der Grundsatzbeschluss des Stadtparlaments, dass für beide Orte eine Groß-Kita mit sieben Gruppen am Ortseingang von Fehlheim im regionalen Grünzug gebaut werden soll.

Finanzielle Auswirkungen

Diese Lösung ist umstritten und wird von vielen Eltern, Erziehern und den beiden Kirchengemeinden, die bisher die Trägerschaft über ihre Häuser innehatten, abgelehnt. Sowohl die evangelische als auch die katholische Gemeinde würde bei einer gemeinsamen Kindertagesstätte die Trägerschaft abgeben.

Von der pädagogischen Konzeption abgesehen hätte dies auch finanzielle Auswirkungen. 2019 zahlten beide zusammen rund 87 000 Euro an Unterhaltungskosten (jeweils 15 Prozent). „Auf dieses Geld will der Bürgermeister mit einer städtischen Kita verzichten“, kritisierte Sterzelmaier.

Mit dem Blechschmitt-Areal gebe es nun aber eine Alternative, weshalb der Magistrat nun die Bedingungen und Möglichkeiten prüfen sollte. Aus Sicht der Grünen wäre es vorausschauend gewesen, beim Verkauf des Geländes an der Riedwiese sich gleichzeitig die Fläche in Fehlheim zu sichern. Das hätte die Lösung für Fehlheim sein können – und „kann es aus unserer Sicht immer noch“, so Sterzelmaier. Mit dem Erlass einer Veränderungssperre sorge man dafür, dass die Stadt die Planungshoheit behalte.

Für Kita-Neubau zu spät

Rico Klos, CDU-Stadtverordneter und Ortsvorsteher von Fehlheim, erinnerte nicht nur daran, dass eine Mehrheit die Groß-Kita beschlossen habe. Er verdeutlichte außerdem, woran der GLB-Plan in der Praxis gescheitert wäre: „Die Familie Blechschmitt will nicht verkaufen“, berichtete er von Gesprächen mit den Unternehmern. Darüber hinaus sei es zu spät, wenn man erst 2027 mit dem Neubau anfangen könne.

Michael Sydow (SPD) verwies ebenfalls auf die Zeitschiene und konstatierte, dass man die Familie nicht zum Verkauf zwingen könne. Jascha Hausmann (FDP) hoffte, dass die Verwaltung bald eine konkrete Projektvorlage für den Neubau am Ortseingang vorlegt, er sei irritiert vom Antrag der Grünen. „Wir haben erst darüber gesprochen, ich kann nichts Neues erkennen.“ Hausmann wollte aber (augenzwinkernd) ein Geschäftsmodell für sich erkannt haben. „Ich kaufe mir eine Fläche in Fehlheim und setze darauf, dass sie diese vorschlagen und die Stadt sie mir dann abkaufen muss.“ Rolf Tiemann (FWG) sah ebenso keinen Grund, etwas an den Planungen zu ändern.

Die Ablehnung des eigenen Vorschlags vor Augen schritt Wolfram Fendler (GLB) zum Mikrofon. „Es ist unverantwortlich, sich diese zentrale Fläche nicht zu sichern“, monierte er. Man wisse nicht, ob die Familie vielleicht nicht irgendwann ihre Meinung ändere. Sein Fraktionskollege Moritz Müller nannte die Einstellung der anderen Fraktionen „verwunderlich“. Man hätte sich die Planungszeit im Neckarbett sparen können, wenn man dort etwas entwickele.

Verwundert über GLB-Vorgehen

Jascha Hausmann allerdings war vom Vorgehen der GLB verwundert. Er finde es spannend, wie die Grünen den Eigentumsbegriff definieren. „Die Familie will nicht verkaufen. Wir können nicht über jede Fläche einfach ein Vorkaufsrecht verhängen.“ Und Dominik Wetzel (AfD) sprach von einem „Unding, dass die Grünen die Familie zwingen wollen, ihr Eigentum zu verkaufen“.

Die GLB wies zwar am Rande der Sitzung den Vorwurf zurück, man wolle jemanden enteignen, letztlich änderte das am Abstimmungsergebnis aber nichts. Lediglich die BfB, die wie berichtet aus Protest gegen die Maskenpflicht für die gesamte Sitzungsdauer auf Redebeiträge verzichtete, votierte im Sinne der Grünen. Die Mehrheit lehnte ab.

