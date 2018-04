Keine Nachwuchssorgen bei Segelfliegern

Anzeige

Die Jugendgruppe freute sich über eine finanzielle Förderung des Landes Hessen, die dank der Unterstützung durch Landtagsabgeordnete Birgit Heitland zustande kam. Der Betrag werde dazu eingesetzt, junge Streckenflugpiloten finanziell zu unterstützen.

Die Aktivitäten der großen Jugendgruppe beschränken sich nicht nur aufs Fliegen. Im März zeigten die jungen Leute bei der Aktion „Sauberhaftes Bensheim“ Einsatz und bei der Tagesraumrenovierung tatkräftige Eigeninitiative. Im April organisierten sie das Oster-Trainingslager. Der Ausblick galt dem Fliegerlager im Sommer mit einem Gastverein aus Grevenbroich-Neuss.

Über Nachwuchssorgen kann der Verein nicht klagen: 34 Schülerinnen und Schüler, quer durch alle Altersschichten, befanden sich 2017 in Ausbildung zum Segelflug- oder Motorsegelpiloten. Fünf Kandidaten schlossen mit einer erfolgreichen Luftfahrerscheinprüfung ab.

Schon vor Beginn der Saison starteten sechs neue Aspiranten in das Abenteuer Segelfliegen, zunächst mit der Theorie. Außerdem beginnen vier Scheininhaber ihre Ausbildung zum Segelkunstflugpiloten in Bensheim. 14 ehrenamtliche Fluglehrer stehen dafür zur Verfügung.

Da bleiben sportliche Erfolge nicht aus, wie die verschiedenen Meisterschaftstitel im vergangenen Jahr zeigten. Der Verbleib in der Zweiten Bundesliga ist nur eine sportliche Herausforderung für die Segelflieger, neben den verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben. Der Streckenflugstammtisch sei ein Teil des Konzeptes, junge Scheininhaber an das Leistungsfliegen heranzuführen, so der noch amtierende Segelflugreferent Peter Simon. Daneben werde ein Vereinsflugzeug speziell für zentrale Wettbewerbe und Streckenflüge zur Verfügung gestellt, um jugendliche Leistungsflieger zu fördern.

Mehr am Boden aktiv

Während der vergangenen Wintermonate waren die Segelflieger mehr am Boden als in der Luft aktiv: Dank umfangreicher Eigenleistung erstrahlt die Vereinsküche nach der Sanierung in neuem Glanz und entspricht heutigen Anforderungen.

„Auch in der Werkstatt wurde wieder viel geschafft“, resümierte Werkstattleiter Hermann Landgraf zufrieden: Das ASK21-Team um Andreas Boml habe das Schulungsflugzeug einer arbeitsintensiven 3000-Stunden-Kontrolle unterzogen. Daneben liefen die üblichen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Flug- und Fahrzeugen. Lediglich die umfangreiche Neulackierung des Doppelsitzers Twin-Astir habe man extern vergeben müssen.

Zum Abschluss überreichte Vorsitzender Keller Oliver Pawel für neun Jahre Vorstandsarbeit die silberne Ehrennadel. Den altgedienten Mitgliedern Horst Gaber und Werner Happel verlieh Keller für ihre jahrzehntelangen Verdienste die Ehrenmitgliedschaft. red

